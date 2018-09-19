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Шимкив вошел в руководство фармкомпании

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Шимкив вошел в руководство фармкомпании

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив возглавил совет управляющей компании ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

«В его компетенции войдут международные связи компании, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий», — сообщает компания.

Дмитрий Шимкив — топ-менеджер сферы информационных технологий с 20-летним опытом. В 2007 году он начал работать в «Microsoft Украина», а в 2009-2014 годах возглавлял представительство корпорации в Украине.

С июля 2014-му до августа 2018 года занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

Фармфирма «Дарница» входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. По итогам 2016 года заняла третье место среди украинских компаний после компании «Фармак» и корпорации «Артериум» по объему аптечных продаж лекарственных средств.

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Лоббистом «Дарницы» называют нардепа из фракции «Блок Петра Порошенко» Глеба Загория. Отец депутата Владимир Загорий является председателем наблюдательного совета «Дарницы».

Дарница, Дмитрий Шимкив
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Среда, 19 сентября 2018
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