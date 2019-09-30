Накануне суда за одну из торговых марок компании, «Фармак» подвергается информационным атакам

Фармацевтический рынок Украины ожидает завершения самой длинной судебной саги времен независимости - противостояние компаний «Фармак» и «Дарница» вокруг торговой марки «Корвалол» длится уже 15 лет.

Накануне очередного судебного заседания в Хозяйственном суде против «Фармака» началась жесткая информационная атака, указывают специалисты.

Как пишет КП в Украине, на днях в соцсетях появилось сообщение от it-журналистки Сони Комадинской о том, что якобы компания «Фармак» подкупает врачей, чтобы те выписывали пациентам лекарства, производства именно «Фармак». В своей заметке журналистка не указала ни больницы, где якобы происходит подкуп, ни имен врачей. Но ее пост набрал сразу 182 «лайка», и его распространили 334 аккаунта. Хотя до этого, в среднем сообщения Сони получали от 10 до 50 «лайков». Вскоре эту информацию подхватили определенные блоггеры, а уже на основе их сообщений некоторые информационные сайты выдали свои публикации со страшными заголовками - «Фармак» попал в скандал с подкупом врачей, - блогер».

Эта история очень похожа на удачно спланированную и проведенную информационную кампанию, говорят эксперты. Как подтверждение, за несколько дней до «случая с журналисткой» на многих ресурсах появилось новостное сообщение «Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Молдове». Десятки публикаций, даже на европейских ресурсах, свидетельствуют о большой заинтересованности в дискредитации «Фармака», а также в мощном инвесторе такой атаки. Эксперты оценили бюджет кампании минимум в 10 000 долларов.

Кто является заказчиком атаки неизвестно, указывают политологи. Предполагают, подобная история может быть выгодной оппонентам «Фармака» с «Фармацевтической фирмы «Дарница». Обе компании уже 15 лет судятся за право использования торгового обозначения «Корвалол». Этот препарат «Фармак» (до 1993 года - Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова) начал производить еще в 1960-м году, в начале 1990-х защитил свою торговую марку, сделал ее брендом. Но «Дарница» начала выпускать свой препарат с почти идентичным названием - «Корвалол-Дарница», апеллируя, что название «корвалол» общеупотребительное. Сейчас «Дарница» судится с Министерством экономического развития Украины, которое признало обозначение «Корвалол» хорошо известным именно по отношению к компании «Фармак».

Удивительно, но и сама «Дарница» попала в подобную ситуацию со своим препаратом «Цитрамон», указывают эксперты. Его вместе с киевлянами начала выпускать харьковская компания «Здоровье». И «Дарница» запретила через суд харьковчанам использовать это название. Интересная история, иронизируют специалисты рынка. С одной стороны ты отбиваешься от конкурентов, которые используют название твоего продукта, кстати, общепринятое, а с другой - «воруешь» торговое обозначение у другого конкурента, и не видишь в этом ничего плохого.

Единственным пострадавшим в этой истории уже сейчас эксперты называют именно компанию «Фармак». Ибо «Дарница» фактически «откусила» у них половину рынка «Корвалола», а это почти 50 миллионов гривен в год. Цифра действительно маленькая, и за нее, похоже, конкуренты будут бороться до конца. Эксперты вспоминают осень прошлого года. Тогда так же перед судебными заседаниями в информпространство Украины запускали «горячую» информацию о торговле «Фармак» с фейковых республиками Л/ДНР. А под офис компании свозили титушок с файерами.

Очередное заседание Хозяйственного суда. Киева по «делу «корвалола» состоится первого октября 2019 года. Эксперты надеются, что судебное разбирательство будет беспристрастным, а возможное решение - правовым и справедливым. В противном случае, может быть создан опасный прецедент, который погрузит всю фармацевтическую отрасль Украины в хаос, пишут журналисты.