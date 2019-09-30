Войти
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре
официально
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре
Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена
позиция
Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Накануне суда за одну из торговых марок компании, «Фармак» подвергается информационным атакам

320
Накануне суда за одну из торговых марок компании, «Фармак» подвергается информационным атакам

Фармацевтический рынок Украины ожидает завершения самой длинной судебной саги времен независимости - противостояние компаний «Фармак» и «Дарница» вокруг торговой марки «Корвалол» длится уже 15 лет.

Накануне очередного судебного заседания в Хозяйственном суде против «Фармака» началась жесткая информационная атака, указывают специалисты.

Как пишет КП в Украине, на днях в соцсетях появилось сообщение от it-журналистки Сони Комадинской о том, что якобы компания «Фармак» подкупает врачей, чтобы те выписывали пациентам лекарства, производства именно «Фармак». В своей заметке журналистка не указала ни больницы, где якобы происходит подкуп, ни имен врачей. Но ее пост набрал сразу 182 «лайка», и его распространили 334 аккаунта. Хотя до этого, в среднем сообщения Сони получали от 10 до 50 «лайков». Вскоре эту информацию подхватили определенные блоггеры, а уже на основе их сообщений некоторые информационные сайты выдали свои публикации со страшными заголовками - «Фармак» попал в скандал с подкупом врачей, - блогер».

Эта история очень похожа на удачно спланированную и проведенную информационную кампанию, говорят эксперты. Как подтверждение, за несколько дней до «случая с журналисткой» на многих ресурсах появилось новостное сообщение «Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Молдове». Десятки публикаций, даже на европейских ресурсах, свидетельствуют о большой заинтересованности в дискредитации «Фармака», а также в мощном инвесторе такой атаки. Эксперты оценили бюджет кампании минимум в 10 000 долларов.

Кто является заказчиком атаки неизвестно, указывают политологи. Предполагают, подобная история может быть выгодной оппонентам «Фармака» с «Фармацевтической фирмы «Дарница». Обе компании уже 15 лет судятся за право использования торгового обозначения «Корвалол». Этот препарат «Фармак» (до 1993 года - Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова) начал производить еще в 1960-м году, в начале 1990-х защитил свою торговую марку, сделал ее брендом. Но «Дарница» начала выпускать свой препарат с почти идентичным названием - «Корвалол-Дарница», апеллируя, что название «корвалол» общеупотребительное. Сейчас «Дарница» судится с Министерством экономического развития Украины, которое признало обозначение «Корвалол» хорошо известным именно по отношению к компании «Фармак».

Удивительно, но и сама «Дарница» попала в подобную ситуацию со своим препаратом «Цитрамон», указывают эксперты. Его вместе с киевлянами начала выпускать харьковская компания «Здоровье». И «Дарница» запретила через суд харьковчанам использовать это название. Интересная история, иронизируют специалисты рынка. С одной стороны ты отбиваешься от конкурентов, которые используют название твоего продукта, кстати, общепринятое, а с другой - «воруешь» торговое обозначение у другого конкурента, и не видишь в этом ничего плохого.

Читайте также: Кабмин обнародовал план превращения Украины в «страну в смартфоне»

Единственным пострадавшим в этой истории уже сейчас эксперты называют именно компанию «Фармак». Ибо «Дарница» фактически «откусила» у них половину рынка «Корвалола», а это почти 50 миллионов гривен в год. Цифра действительно маленькая, и за нее, похоже, конкуренты будут бороться до конца. Эксперты вспоминают осень прошлого года. Тогда так же перед судебными заседаниями в информпространство Украины запускали «горячую» информацию о торговле «Фармак» с фейковых республиками Л/ДНР. А под офис компании свозили титушок с файерами.

Очередное заседание Хозяйственного суда. Киева по «делу «корвалола» состоится первого октября 2019 года. Эксперты надеются, что судебное разбирательство будет беспристрастным, а возможное решение - правовым и справедливым. В противном случае, может быть создан опасный прецедент, который погрузит всю фармацевтическую отрасль Украины в хаос, пишут журналисты.

суд, Дарница, Фармак, Корвалол
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 сентября 2019
Воскресенье, 29 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016