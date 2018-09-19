Трамп не признался, помилует ли Манафорта

Президент США Дональд Трамп отказался в среду отвечать на вопрос о возможном помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, который заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером.
Его спросили, рассматривает ли он помилование обвиняемого. «Я не хочу говорить об этом сейчас», — ответил президент, выступая перед журналистами у Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что не обеспокоен тем, что Манафорт может рассказать следователям. «Нет, я не обеспокоен. Потому что, если он честен — а он честен — я думаю, он собирается говорить правду, это 100%», — подчеркнул глава государства.
«Он хорошо на меня поработал. Я был очень доволен работой, которую он делал. И я скажу вам следующее: я верю, что он скажет правду. И если он говорит правду, не будет проблем», — заключил американский лидер.
По данным газеты Politico, сотрудники Белого дома и адвокаты Трампа считают, что он намерен воспользоваться правом президентского помилования после вынесения приговора Манафорту. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что дискуссии относительно возможного помилования бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа не ведутся, а сам глава государства не принял решение на этот счет.
В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве с Мюллером, расследующим вмешательство РФ в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016