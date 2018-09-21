Мураев собирает своих

21 сентября в сети появилось видео, в котором Евгений Мураев объявил о выходе из партии «За життя!» и призвал всех «своих» объединяться для «генеральной уборки» на политической арене Украины.

«Я призываю всех объединиться вокруг наших истинных ценностей, прекратить многолетнее разграбление нашей страны и уничтожение народа. Мы сделаем нашу страну поистине независимой. Независимой от внешнего управления и от коррозии олигархических кланов. Нам по силам навести порядок. Избавимся от мусора и будем жить: осмысленно и достойно», — призывает политик.

Евгений Мураев подчеркнул, что пришел в парламент с конкретной целью — творить будущее, уважая прошлое. Поэтому он подчеркнул, что не станет подчиняться игре, которую затеяли в украинском парламенте.

«Я хочу достойной жизни для всех граждан. В парламент меня привели любовь к Родине, уважение к прошлому и желание творить будущее. Но у современной политики свои правила, точнее понятия. Ложь, лицемерие, равнодушие и цинизм. Для проходимцев власть — золотой ключик от закромов Родины, а не от мира и благополучия. Люди для них — безликая биомасса, которая все проглотит и оплатит их сладкую жизнь», — объяснил свое решение народный депутат.

Евгений Мураев призвал своих сторонников создать новую, эффективную структуру, которая сможет сломать систему и «прекратить то беззаконие, которое мы наблюдаем в нашей стране».

Напомним, Евгений Мураев попросил СБУ проверить деятельность народного депутата Украины Максима Бурбака.