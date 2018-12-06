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Мураев объяснил, под кого организована приватизация ПАО «Центрэнерго»

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Мураев объяснил, под кого организована приватизация ПАО «Центрэнерго»

Конкурс на приватизацию ПАО «Центрэнерго» выстроен специально под конкретного покупателя и уникальные условия продажи предполагают, что государство вернет все деньги победителю конкурса. Об этом 5 декабря заявил лидер политической партии «НАШИ» Евгений Мураев на своей официальной странице в Facebook.

Народный депутат заявил, что впервые в истории приватизации Кабмин ввел норму, предусматривающую выплату государством всех долгов покупателю, которые образуются у предприятия до момента передачи новому владельцу. Последний аудит в «Центрэнерго» случился 31 марта 2018 года, срок закрытия договоров — 31 марта 2019 года, то есть все события, которые произойдут за этот период — оплатит государство, отмечает Мураев.

«Будьте уверены: нехорошего в денежном выражении накопится не меньше, чем стоит само предприятие. А может и больше, если ты дружишь с теми, кто управляет потоками. Имея такую дружбу, можно смело перебивать любую сумму, предложенную конкурентами», — уверен политик. При этом он указывает, что в списке потенциальных участников можно найти связи, которые раскрывают всю схему приватизации стратегического актива.

«В списке потенциальных участников скромно примостилось ООО „Укрдонинвест“, связанная с ближайшим помощником Порошенко — Игорем Кононенко. В Фонде госимущества за интересами правильной фирмы следит заместитель руководителя Владимир Державин, человек, которого связывают с тем же Кононенко. А в самом „Центрэнерго“ есть глава набсовета Александр Визир, правая рука Державина. В этом сплетенье рук, видимо, и родилась гениальная схема — как украсть у государства стратегический актив», — резюмировал депутат.

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Политик уверен, что это «достойный повод» для расследования всеми правоохранительными и антикоррупционными органами сложившейся ситуации с последующим приданием происходящему максимальной огласки.

приватизация, Центрэнерго, Евгений Мураев
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Четверг, 6 декабря 2018
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