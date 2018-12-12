Газета «Наши» зарегистрирована «ненашими»

21 ноября неким Кириллом Климкиным в Министерстве юстиции Украины зарегистрирована газета «Наши». Эксперты считают, что в будущем издание будет использовано с целью провокации против политсилы «Наши» в связи со стремительным ростом рейтинга партии и ее лидера. Об этом 12 декабря написал политолог Андрей Золотарев в своем официальном блоге на сайте Голос.UА.
Золотарев отметил, что источники в партии сообщили ему о своей непричастности к зарегистрированному Климкиным изданию, более того, в партии заявили, что в таком же запросе Министерство юстиций отказало ещё в сентябре реальным сторонникам политсилы «Наши».
«Сторонники партии в сентябре этого года подали заявление на регистрацию газеты от Всеукраинского объединения „Наши“ с тем же названием „Наши“, в чем им было отказано по причине того, что „в заявлении не указана информация о связанных лицах основателя издания“», — подчеркнул эксперт.
Политолог уверен, что была задача «не пускать» газету в печать, подчеркнув, что отказ юридически не обоснован.
«В регистрации печатного издания был отказ по неизвестным причинам, юридически ничем не обоснован, придирка на уровне „отсутствия запятой“», — отметил политолог.
Сам же Климкин по информации Золотарева не был и не является сторонником политсилы «НАШИ», что по мнению эксперта, является гарантией подготовки будущих провокаций.
Эксперт выяснил, кто такой Климкин и какой деятельностью занимается.
«Из открытых источников известно, что данный персонаж не только возглавляет политическую партию „Злагода“ — „пустышку“, созвучную с латвийской политической партией, которая состояла в тесной связи с „Единой Россией“, но и публикует свои опусы в „Московской школе гражданского просвещения“», — заключил Золотарев.
Политолог уверен, что таким образом оппоненты пытаются бороться с лидером политической партии «НАШИ» Евгением Мураевым, рейтинг которого по последним социологическим опросам стремительно растет.
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