Партия «НАШИ» требует отменить все решения, связанные с введением военного положения

Военное положение, которое ввела власть несмотря на сопротивление оппозиции, можно объяснить только одним: страхом. Они боятся потерять власть и понимают, что на выборах 2019 года ни один здравомыслящий человек не станет голосовать за тех, кто пришел в 2014 г.
Так в своём заявлении, которое было опубликовано 27 ноября на официальном сайте политической партии «НАШИ», представители политсилы прокомментировали введение военного положения в Украине.
«Агрессивная пропаганда уже не действует на большинство избирателей. Поэтому введением военного положения, власть хочет отсечь те регионы, где выборы будут ею заведомо проиграны, прямо нарушая гражданские права и свободы граждан Украины, уничтожая оппозиционное поле, пытаясь продлить своё существование на любой возможный срок», — заявляется на сайте.
В партии уверены, что таким образом власть пытается установить режим полноценной диктатуры, в чем им содействуют партии, которые в 2014 году поддерживали революцию, тем самым исключая регионы, где у них минимальная электоральная поддержка.
«Их совершенно не интересует, что введение военного положения означает дальнейшее ухудшение в экономике: удорожание внешних кредитов, резкое падение курса гривны, ещё больший отток как людей, так и капиталов, отсутствие инвестиций. Точно так же, как это не интересовало их пять лет назад», — заявляется в обращении.
В свою очередь, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев заявил, что военное положение нужно было вводить еще с начала аннексии Крыма, когда захватили весь украинский флот. Сейчас же, по мнению политика, эти действия предпринимаются для реализации совершенно других целей.
«Военное положение не остановит конфликт, не спасет наших людей, но однозначно даст президенту в руки возможность расправляться со всеми оппонентами , независимыми средствами массовой информации, а также продолжать у нас воровать», — заявил лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев.
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