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Партия «НАШИ» требует отменить все решения, связанные с введением военного положения

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Партия «НАШИ» требует отменить все решения, связанные с введением военного положения

Военное положение, которое ввела власть несмотря на сопротивление оппозиции, можно объяснить только одним: страхом. Они боятся потерять власть и понимают, что на выборах 2019 года ни один здравомыслящий человек не станет голосовать за тех, кто пришел в 2014 г.

Так в своём заявлении, которое было опубликовано 27 ноября на официальном сайте политической партии «НАШИ», представители политсилы прокомментировали введение военного положения в Украине.

«Агрессивная пропаганда уже не действует на большинство избирателей. Поэтому введением военного положения, власть хочет отсечь те регионы, где выборы будут ею заведомо проиграны, прямо нарушая гражданские права и свободы граждан Украины, уничтожая оппозиционное поле, пытаясь продлить своё существование на любой возможный срок», — заявляется на сайте.

В партии уверены, что таким образом власть пытается установить режим полноценной диктатуры, в чем им содействуют партии, которые в 2014 году поддерживали революцию, тем самым исключая регионы, где у них минимальная электоральная поддержка.

«Их совершенно не интересует, что введение военного положения означает дальнейшее ухудшение в экономике: удорожание внешних кредитов, резкое падение курса гривны, ещё больший отток как людей, так и капиталов, отсутствие инвестиций. Точно так же, как это не интересовало их пять лет назад», — заявляется в обращении.

В свою очередь, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев заявил, что военное положение нужно было вводить еще с начала аннексии Крыма, когда захватили весь украинский флот. Сейчас же, по мнению политика, эти действия предпринимаются для реализации совершенно других целей.

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«Военное положение не остановит конфликт, не спасет наших людей, но однозначно даст президенту в руки возможность расправляться со всеми оппонентами , независимыми средствами массовой информации, а также продолжать у нас воровать», — заявил лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев.

военное положение, Евгений Мураев, Наши
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