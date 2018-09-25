Лондон отменяет преференции для рабочей силы из ЕС

Члены британского кабинета министров одобрили проект миграционной политики после выхода страны из ЕС. Он предусматривает ограничения для желающих получить работу в Соединенном Королевстве.
Проект министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида касательно допуска в страну иностранных рабочих получил одобрение в правительстве. Документ касается прежде всего высококвалифицированных приезжих. Их по-прежнему будут принимать, однако если раньше преимущество перед остальными получали граждане стран ЕС, то теперь эти преференции будут отменены, сообщает Financial Times.
Ситуация может измениться в том случае, если Великобритании удастся подписать полновесное торговое соглашение с Евросоюзом касательно дальнейших взаимоотношений после Brexit.
Что касается низкоквалифицированных рабочих, их будут пускать в страну в случае готовности работать в отдельных отраслях промышленности, а также в строительстве. Оппоненты Джавида, который с начала работы в правительстве выступал за ужесточение миграционной политики, указывали, что такой подход приведет к нехватке рабочих мест в гостиничном бизнесе, а также в кейтеринге. Однако в итоге правительство посчитало, что уступки в строительном секторе достаточно.
Предполагается, что новые правила будут введены по окончании переходного периода в январе 2021 года. Тем не менее глава правительства Тереза Мэй по итогам заседания кабинета уже заявила, что Великобритания вновь начинает контролировать свои границы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016