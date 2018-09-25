Лондон отменяет преференции для рабочей силы из ЕС

Члены британского кабинета министров одобрили проект миграционной политики после выхода страны из ЕС. Он предусматривает ограничения для желающих получить работу в Соединенном Королевстве.

Проект министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида касательно допуска в страну иностранных рабочих получил одобрение в правительстве. Документ касается прежде всего высококвалифицированных приезжих. Их по-прежнему будут принимать, однако если раньше преимущество перед остальными получали граждане стран ЕС, то теперь эти преференции будут отменены, сообщает Financial Times.

Ситуация может измениться в том случае, если Великобритании удастся подписать полновесное торговое соглашение с Евросоюзом касательно дальнейших взаимоотношений после Brexit.

Что касается низкоквалифицированных рабочих, их будут пускать в страну в случае готовности работать в отдельных отраслях промышленности, а также в строительстве. Оппоненты Джавида, который с начала работы в правительстве выступал за ужесточение миграционной политики, указывали, что такой подход приведет к нехватке рабочих мест в гостиничном бизнесе, а также в кейтеринге. Однако в итоге правительство посчитало, что уступки в строительном секторе достаточно.

Предполагается, что новые правила будут введены по окончании переходного периода в январе 2021 года. Тем не менее глава правительства Тереза Мэй по итогам заседания кабинета уже заявила, что Великобритания вновь начинает контролировать свои границы.