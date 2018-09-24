Аргентина получит у МВФ еще $3-5 млрд вдобавок к ранее одобренным $50 млрд

Аргентина может получить дополнительный кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $3-5 млрд вдобавок к ранее одобренным $50 млрд, сообщило издание La Nacion со ссылкой на официальные источники.
Как считает министр экономики Аргентины Николас Духовне, этих средств будет достаточно для выплат в рамках долговых обязательств страны в 2019-2020 гг.
В свою очередь президент Аргентины Маурисио Макри заявил Bloomberg TV, что о сделке будет объявлено «через пару дней».
«МВФ увеличит поддержку Аргентины. Шанс дефолта страны нулевой», — сказал он. По словам Макри, в течение 4-5 месяцев страну ждет период рецессии, однако власти страны не прекратят выплаты по задолженностям.
В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране получить первым траншем $15 млрд, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ ($35 млрд) будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.
В Аргентине в последнее время сложилось тяжелое финансовое положение. Центробанк страны поднял уровень процентной ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса национальной валюты. С начала года аргентинский песо обесценился уже более чем на 45% по отношению к американскому доллару.
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