В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег

В воскресенье, 7 марта, в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, но только вечером. На дорогах Украины, кроме южных областей, возможна гололедица.
Температура ночью будет опускаться до 5-10 градусов мороза, в Карпатах похолодает до −11...-13 градусов, а на побережье морей прогнозируют 1-4 градуса мороза. Днем термометры покажут 1-6 градусов тепла, а в Одесской области до +9 тепла.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днём по всей Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
В Киеве без осадков, лишь вечером местами небольшой мокрый снег, днем порывы ветра 15-20 м/с; температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём 2-4° тепла.
В понедельник, 8 марта, ночью в западных и северных, днём в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной и восточной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём 0-5° тепла, на юге страны до 9°.
В Киеве 8 марта ночью небольшой мокрый снег, днём без осадков; температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.
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