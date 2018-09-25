В Украине ввели в оборот новую банкноту

Национальный банк 25 сентября ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Начиная с 25 сентября, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — говорится в сообщении.
Как отмечается, она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.
«Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 неограниченный период времени. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года», — отметил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Он также сообщил, что первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределены между подразделениями НБУ в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми банкнотами.
Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016