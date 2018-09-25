В Украине ввели в оборот новую банкноту

Национальный банк 25 сентября ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Начиная с 25 сентября, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

«Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 неограниченный период времени. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года», — отметил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Он также сообщил, что первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределены между подразделениями НБУ в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми банкнотами.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).