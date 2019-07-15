Банк Англии представил новую банкноту с Аланом Тьюрингом

Образец новой банкноты достоинством в £50, на реверсе которой будет изображен портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954), был представлен в понедельник Банком Англии.
Помимо изображения ученого, на этой денежной купюре будет отпечатано и высказывание Тьюринга из его интервью газете The Times от 11 июня 1949 года: «Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».
В прошлом году британские власти приняли решение посвятить новую 50-фунтовую банкноту одному из выдающихся представителей мира науки. Более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры почти 1 тыс. ученых, среди которых были физик Джеймс Клерк Максвелл, физики-теоретики Стивен Хокинг и Поль Адриен Морис Дирак, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг и многие другие. Победу в итоге одержал Тьюринг, которого минувшей зимой аудитория телерадиовещательной корпорации BBC признала не только величайшим британским ученым ХХ века, но и величайшей личностью минувшего столетия.
Алан Тьюринг является автором научной статьи «Вычислительные машины и разум», в которой он предложил правило определения искусственного интеллекта, получившее название тест Тьюринга. Оно гласит, что искусственным интеллектом может называться такая компьютерная программа, в ходе общения с которой у человека возникает стойкое впечатление, что он разговаривает с другим человеком, а не с машиной.
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