НБУ уже печатает банкноты номиналом 1000 гривен

Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривен в объеме 5 миллионов штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики.
Об этом на брифинге относительно выведения мелких монет сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает «Укринформ».
«Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн — ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики», — сказал Зайвенко.
Он также отметил, что на сегодня в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 гривна, а номиналом 2 гривны — почти 124 млн штук. Напомним, что банкнота номиналом в 1000 гривень вводится в обращение с 25 октября 2019 года.
На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, и на обратной стороне — изображение Президиума Национальной академии наук.
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