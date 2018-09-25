Российский рубль за неделю отыграл месячное падение

Пара доллар/рубль растет с прошлой недели, в первый раз с начала августа преодолев уровень 66 руб. За 10 дней российская валюта укрепилась к доллару на 6,2%, к евро — на 5,3%. Таким образом, российская валюта восстановилась после сильного снижения в первой половине сентября.
Укреплению рубля помогли повышение интереса к рисковым активам на глобальных площадках, подъем цен на нефть, а также отсутствие новых сообщений санкционной тематики, полагает эксперты.
Впрочем, полагают они, риск возможного ужесточения американских санкций остается на повестке дня. Поэтому долгосрочные перспективы российской валюты все еще выглядят не очень радужно.
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