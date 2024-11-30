В Росії обвал курсу рубля: що це означає і як вплине на війну проти України

Офіційний курс російського рубля впав відносно долара до мінімуму з березня 2022 року, коли були застосовані масштабні санкції від західних країн через вторгнення РФ в Україну. Повторення антирекорду спричинили кілька факторів, починаючи від нових санкцій проти Росії та закінчуючи зниженням ціни на барель нафти.

Чому російська валюта почала так різко знецінюватися, як довго триватиме цей процес та чи вплине це на можливість РФ продовжувати війну проти України – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

Станом на 30 листопада Центральний банк РФ оцінив один долар США в суму близько 108 російських рублів. За офіційними даними ЦБ РФ, рубль впав на понад третину порівняно з 19 червня, коли коштував 82,62 за долар.

Чому падає рубль

З початку осені 2024 року долар почав стабільно дорожчати відносно рубля. Проте навіть фактор переобрання президентом США Дональда Трампа різко не обвалив російську валюту. Хоча вже тоді рубль впритул наблизився до психологічної позначки у 100 рублів за долар, яку валюта РФ офіційно перетнула 19 листопада.

Падіння російського рубля прискорилося 21 листопада після запровадження США санкцій проти понад 50 російських банків, серед яких опинився Газпромбанк. Саме через цю фінустанову мали розраховуватися за російські енергоносії в рублях країни, які РФ назвала "недружніми". Після початку повномасштабного вторгнення Газпромбанк залишався єдиним банком, здатним проводити валютні перекази по Росії та за кордон.

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій додає, що на знецінення рубля сильно впливає обмежений притік твердої валюти, оскільки багато експортних операцій переведено в рублі. В результаті, в країні спостерігається дефіцит доларів, що підштовхує зростання їхньої ціни.

Однак, наразі відсутня достовірна інформація щодо реального об’єму дефіциту доларів в країні, а уряд і ЦБ РФ поки що не вживають достатньо заходів, щоб сповільнити падіння валюти. На збільшення купівлі населенням готівкової валюти також вплинув сезонний попит на імпорт, який в Росії припадає під новорічні свята, коли бізнес запасається товаром до свят.

"Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що падіння рубля не є великою проблемою, оскільки більшість операцій з партнерами проводяться в рублях. Ця заява виправдана лише частково, оскільки хоч доходи бюджету в рублях зростають, але падіння валюти викликає психологічні наслідки. Перетин межі у 100 рублів за долар змушує багатьох панікувати, що може зменшити довіру до рубля і влади в цілому", – стверджує Паращій.

На стабільність рубля також впливає вартість нафти на світових ринках. Напередодні Казахстан повідомив, що планує збільшити експортний транзит нафти в обхід Росії у 13 разів. Реалізувати це планують збільшивши щорічний обсяг постачання нафти трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан з 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Крім цього, нафта марки Brent і WTI втратили більше 3% на цьому тижні під тиском угоди Ізраїлю про припинення вогню з ліванським угрупуванням "Хезболла". Також ціни на нафту знизилися після зростання запасів бензину в США.

Про наміри збільшити видобуток нафти і тим самим зменшити її ціну на світових ринках говорив і новообраний 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року. Олександр Паращій зазначає, що якщо Трамп дійсно збільшить пропозицію нафти та газу, це може ще більше послабити рубль, але про конкретні цифри говорити зарано.

Що буде далі з рублем

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса зауважує, що певна адаптація Росії до нових умов вже відбулася, що, на його думку, дозволило трохи стабілізувати рубль. Зокрема, Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Це має зробити фінансові ринки менш непередбачуваними, скоротивши коливання цін та курсів.

"Підняття ключової ставки вже не дуже працює, але 27 листопада вони прийняли рішення перестати виконувати бюджетне правило і викупати у Мінфіна залишки. Це вже зроблено. Більше нічого вони зробити не зможуть", – стверджує Фурса.

При цьому РФ, скоріше за все, вже шукає шляхи для обходу санкцій проти Газпромбанку. Однак, пояснює експерт, це все одно викличе здорожчання операцій з валютою, хоча все ж втримає рубль від різкого падіння. При цьому Сергій Фурса утримується від прогнозів щодо можливого курсу рубля на кінець року.

Олександр Паращій погоджується, що росіяни навчилися знаходити засоби зменшення ефекту санкцій на економіку своєї країни. Ба більше, експерт припускає, що курс до кінця 2024 року надто сильно не впаде, а може навпаки почати відкочуватися, якщо тільки росіяни не почнуть панікувати і масово міняти валюту, що, на його думку, не відбудеться.

"Психологічна відмітка в 100 рублів вже закріпилася, але чи зможе курс повернутися нижче цієї позначки – залежить від дій уряду та Центробанку. Якщо вони дійсно захочуть, то можуть втрутитися, але це буде штучне регулювання. Щоб стабілізувати курс, Центробанк РФ, ймовірно, буде змушений не тільки підвищити ключову ставку, але й збільшити пропозицію долара на ринку. Це реальний спосіб знизити курс рубля, але він може мати свої негативні наслідки", – пояснює Паращій.

Проте, за даними Reuters, падіння рубля пов'язане не тільки з санкціями, а ще й з глобальною силою американського долара. У коментарях виданню експерти прогнозують ймовірність подальшої девальвації російської валюти, включаючи потенціал досягнення 120 рублів за долар.

Як падіння рубля вплине на війну РФ проти України

Росія наступного року виділить на продовження війни проти України рекордні 13,5 трлн рублів – це 41% усіх видатків бюджету РФ. Чимала сума з цього кошторису направиться на відновлення знищених в Україні запасів техніки та озброєння. Падіння рубля має збільшити вартість імпортних комплектуючих, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ, що збільшить навантаження на російський бюджет.

Разом з тим Сергій Фурса вважає, що падіння рубля, навпаки, збільшить надходження до бюджету Російської Федерації від експорту, в першу чергу, енергоресурсів. Це, за його словами, дозволить посилити підтримку військової машини агресора, зокрема виплати військовим та "гробові".

Додамо, що в деяких випадках Росія взагалі відмовляється від рубля при розрахунках зі своїми союзниками. Наприклад, як пише BBC, Північна Корея надала РФ зброю та солдатів в обмін на понад 1 млн барелів нафти.

Фурса пояснює, що знецінення рубля дозволить дофінансувати бюджет, який формується в національній валюті. З іншого боку, це впливає на розгін інфляції, яка, за його словами, є найбільшою проблемою для економіки Росії.

"Ми не можемо зараз сказати точну цифру інфляції в РФ. Перша цифра – 8,5% – це досить відносний показник, тому що при ставці Центробанку в 21% навряд чи в них інфляція насправді 8,5%. По-друге, ми не знаємо, як сильно девальвація вплине. Девальваційні очікування набагато вищі, вони вже закладають 120 рублів за долар. Це впливатиме на інфляцію, але наскільки сильно – хто знає", – каже він.

Центральний банк Росії закладав на 2024 рік показник інфляції у 4%, але річна інфляція в жовтні становила вже 8,5%, і це офіційні дані. Таким чином, хоч бюджет за рахунок девальвації рубля й вдається краще наповнити, але російське населення стає щодалі біднішим на тлі продовження війни та збільшення видатків на її проведення. Олександр Паращій вказує, що через падіння рубля інфляція може прискоритися ще на 0,5-1%.

Видання CNBC нагадує, до прикладу, що минулого року Росія зіткнулася з дефіцитом яєць і підвищенням цін на продукти більш ніж на 40%. Через це уряду РФ довелося терміново скасувати мита на імпорт і завозити мільйони яєць з "дружніх" країн.

Проте CNBC підкреслює, що напруга в суспільстві зростає, адже багато росіян пов'язують інфляцію з війною. Але, оскільки громадянам небезпечно відкрито критикувати вторгнення через штрафи або ув'язнення, Москві вдається контролювати внутрішню ситуацію. Поки не відомо, чи постійне збільшення видатків на війну та скорочення доходів простих громадян зможе викликати суспільний вибух в Росії.