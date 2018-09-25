Трамп с трибуны ООН предупредил Германию о риске попасть в зависимость от РФ

Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс.

«Германия будет полностью зависеть (энергетически — Ред.) от России, если немедленно не изменит свой курс», — сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН

По его словам, «расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей — Ред.) может приводить к вымогательству и запугиванию».

«Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, за строительство Балтийского газопровода (Baltic pipe), чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности», — сказал он.