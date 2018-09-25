Синод УПЦ потребовал, чтобы экзархи Константинополя покинули Украину

Синод Украинской православной церкви на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре призвал патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, а его экзархов покинуть Украину. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Данное назначение было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории». — отмечается в сообщениии.
Также отмечается, что «экзархи» Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви«, так как «их деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в Украине».
Совместные службы с иерархами Константинопольского патриархата в Украине будут приостановлены. Также Синод призвал всех верующих «усилить свои молитвы за сохранение единства Святого православия».
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