Синод УПЦ потребовал, чтобы экзархи Константинополя покинули Украину

Синод Украинской православной церкви на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре призвал патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, а его экзархов покинуть Украину. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Данное назначение было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории». — отмечается в сообщениии.

Также отмечается, что «экзархи» Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви«, так как «их деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в Украине».

Совместные службы с иерархами Константинопольского патриархата в Украине будут приостановлены. Также Синод призвал всех верующих «усилить свои молитвы за сохранение единства Святого православия».