Америка передаст Украине списанные катера береговой охраны

Береговая охрана США передаст Украине принятые на вооружение 30 лет назад катера — USCGC Cushing и USCGC Drummond. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Как отмечается в сообщении, церемония передачи кораблей украинским ВМС назначена на четверг, 27 сентября, в городе Балтимор штата Мэриленд. В американской береговой охране отметили, что на мероприятие приедет украинский президент Петр Порошенко.
USCGC Drummond и USCGC Cushing — это катера береговой охраны. Они способны развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж такого катера состоит из 18 человек. Оба корабля были приняты на вооружение в марте и октябре 1988 года.
В середине сентября сообщалось, что Украина наращивает группировку на Азовском море. Как заявили в Генштабе, такие меры были приняты в связи с агрессивными действиями России и для надежной защиты береговой линии. Кабмин сообщил, что до конца года в азовской акватории планируется создать базу ВМС. На данный момент присутствие Украины в Азовском море обеспечивает Мариупольский отряд морской охраны.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk