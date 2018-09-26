Америка передаст Украине списанные катера береговой охраны

Береговая охрана США передаст Украине принятые на вооружение 30 лет назад катера — USCGC Cushing и USCGC Drummond. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Как отмечается в сообщении, церемония передачи кораблей украинским ВМС назначена на четверг, 27 сентября, в городе Балтимор штата Мэриленд. В американской береговой охране отметили, что на мероприятие приедет украинский президент Петр Порошенко.

USCGC Drummond и USCGC Cushing — это катера береговой охраны. Они способны развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж такого катера состоит из 18 человек. Оба корабля были приняты на вооружение в марте и октябре 1988 года.

В середине сентября сообщалось, что Украина наращивает группировку на Азовском море. Как заявили в Генштабе, такие меры были приняты в связи с агрессивными действиями России и для надежной защиты береговой линии. Кабмин сообщил, что до конца года в азовской акватории планируется создать базу ВМС. На данный момент присутствие Украины в Азовском море обеспечивает Мариупольский отряд морской охраны.