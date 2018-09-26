Митрополит Онуфрий внесен в базу «Миротворца»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу «Миротворца» после вчерашнего заседания Синода Украинской православной церкви. Об этом в среду говорится на этом сайте.

На сайте утверждается, что он является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви в Украине».

Напомним, что вчера Синод УПЦ на своем заседании в Киево-Печерской Лавре призвал патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, а его экзархов покинуть Украину.