Глава УПЦ Онуфрий попросил патриарха Кирилла помочь с обменом пленными

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными на Донбассе в формате «всех на всех». Об этом сообщил Онуфрий в среду.

«Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс», — отметил предстоятель УПЦ в интервью телеканалу «Украина».

В целом он заверил, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных. «С чего должен начинаться мир? Наверное, логичнее, правильнее будет, чтобы он начинался с того, чтобы те молодые люди — а это лучшие люди — не страдали в тех тюрьмах, чтобы они вернулись в свои дома, чтобы сын вернулся к матери, муж — к жене, отец — к ребенку», — отметил митрополит.

В декабря 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала так называемым Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те в свою очередь освободили 73 пленных.