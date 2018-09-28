Российские авиакомпании уходят из Молдовы из-за украинских санкций

С авиарынка Молдовы фактически ушли две крупные российские авиакомпании — S7 Airlines и «Аэрофлот», которые работали на маршруте Москва-Кишинев. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

На этой неделе стало известно, что российская авиакомпания S7 Airlines прекращает перелеты по направлению Москва-Кишинев в зимний сезон, с конца октября по конец марта, а «Аэрофлот» сокращает рейсы из двух в день до двух в неделю.

Причину своего решения компании не сообщили, но издание отмечает, что, скорее всего, дело в санкциях со стороны Украины. Регулярным рейсам российских авиакомпаний уже почти три года запрещено использовать воздушное пространство Украины. Поэтому самолеты вынуждены облетать ее, что увеличивает их расходы и время в пути.

NewsMaker направил письменные запросы в обе авиакомпании, но ответы на них к моменту публикации материала не получил.

На уходе российских авиакомпаний могут выиграть их молдавские конкуренты Air Moldova и Fly One. Эксперты считают, что они увеличат загрузку рейсов и поднимут цены.