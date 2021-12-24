Украина сообщила о подозрении министру транспорта РФ и его заму

Министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины авиаперевозчиком «Аэрофлот», сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО „Аэрофлот“, после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему. В соответствии с ней с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек», — указывается в сообщении.

Отмечается, что рейсы проводились вопреки нормам международного права и воздушного права Украины.