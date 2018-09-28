В Мариуполе запахло азотом?!

На сегодня Мариуполь, хотя и находится вблизи разграничительной линии с неподконтрольными/оккупированными территориями, уже давно не является «горячей» точкой на карте Украины. Причем, во всех смыслах – военном, политическом, экономическом. На мариупольском участке «фронта» перемирие в целом соблюдается, в политике найден баланс интересов между городской властью и военно-гражданской администрацией, экономика города держится на стабильной работе металлургических гигантов «Азовсталь» и им. Ильича холдинга «Метинвеста» Рината Ахметова (главный акционер).

И в такой ситуации предупреждение ряда местных экспертов о том, что в субботу 29 сентября начнется новый этап политической «битвы за Мариуполь» кажется излишним преувеличением и избыточным алармизмом. Такие сомнения вполне резонны с точки зрения масштаба недавнего летнего «экологического флешмоба», прошедшего абсолютно «мимо» горожан и «замеченного» только специально приглашенными телекамерами. Разве 29 сентября не повторится ситуация «те же на манеже»?

Действительно, формально, мы вновь имеем заявленный «протест населения против экологической обстановки в городе», что является чисто мариупольским эвфемизмом, означающим протест против работы упомянутых металлургических комбинатов. И организаторы привычные – активисты партии «Сила Людей» (Максим Бородин, Петр Андрющенко, Кирилл Вишняков), а также администратор группы «За экологически чистый Мариуполь» Валерий Аверьянов, который является также членом БПП.

И здесь было бы вполне естественно предположить очередную попытку политического пиара известных в городе личностей накануне начала нового политического цикла. Однако, многие местные наблюдатели с тревогой констатируют тот факт, что формальные организаторы акции «Мариуполь хочет дышать» абсолютно не контролируют процесс подготовки мероприятия и являются, судя по всему, марионетками неких влиятельных сил, остающихся в тени. О серьезности намерений этих сил можно судить по средствам, вброшенным в «раскрутку» акции, которые являются абсолютно неподъемными для упомянутых выше активистов.

В такой ситуации неизбежно всплывает вопрос – «Кому выгодно?» Понятно, что имеющая право на существование версия «внешней» дестабилизации ситуации в прифронтовом городе находится в сфере внимания пресловутых «компетентных органов». Но мы, все же, рассмотрим, «внутреннюю» версию.

Понятно, что ожидаемая масштабная экологическая акция протеста против работы предприятий холдинга «Метинавест» это и вызов, и создание проблем Ринату Ахметову. Кто же готов политически «качнуть» Мариуполь? Мы не будем искать причины в политической «надстройке» – процессах слияний и поглощений внутри «Оппозиционного Блока» и «За Жизнь!», а сразу же обратимся к экономическому базису – витку жесткой конкуренции Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова.

Речь идет о намерении г-на Ахметова построить и запустить в Кривом Роге комплекс по переработке кристаллического сульфата аммония, что разрушает многолетнюю монополию г-на Фирташа на украинском рынке производства минеральных удобрений (ровенский, северодонецкий и черкасский «Азоты».) Ситуация обостряется тем, что на данном рынке Дмитрий Фирташ уже ведет необъявленную, но весьма принципиальную войну на другом фронте.

Дело в том, что в России уже больше месяца как подготовлены проекты Указа президента РФ «О применении мер воздействия (противодействия) в целях обеспечения безопасности РФ в отношении Украины» и аналогичного постановления правительства РФ. Оба документа содержат список 23 физических и 44 юридических лиц Украины, к которым планируется применить экономические санкции сроком на три года. Первый в этом списке – Дмитрий Фирташ, причем, в число юрлиц попали все его предприятия по производству азотных удобрений, а в число физлиц – директора этих предприятий. Это – ответ на пролоббированное г-ном Фирташем введение украинским Кабмином санкций против крупнейших российских производителей азотных удобрений – «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и др.

Дмитрий Фирташ, со своей стороны, пытается нейтрализовать «русскую угрозу» через миллиардера Аркадия Роттенберга – друга детства Владимира Путина и, одновременно, своего партнера по компании «Минудобрения» (Россошаны Воронежской области). Именно эта российская компания вместе с украинскими предприятиями Дмитрия Фирташа и стала бенефициаром украинских санкций против российских производителей азотных удобрений.

Однако против украинского предприятия санкции Кабмина ввести невозможно, а потому Дмитрий Фирташ пытается создать проблемы его владельцу – Ринату Ахметову. Причем, понятно, что акция 29 сентября – только «первая ласточка».

Разумеется, у сил, которые взялись «торговать лицами» на мариупольской акции имеются и свои интересы. Так, местное БПП активно продвигает требование отставки министра экологии Остапа Семирака, что является региональной «проекцией» непрекращающейся борьбы внутри правящей коалиции.

Ожидается, что с приближением выборов эстафету «экологической тематики» в Мариуполе подхватит не только маленькая «Сила людей», но и общенациональная «Самопомощь» и, даже, претендующая на очень многое «Батькивщина» …

При этом, разумеется, никого из «младо-экологов» не беспокоит ни сама экология, ни экономика Мариуполя, практически полностью завязанная на тысячи рабочих мест металлургических комбинатов холдинга «Метинвест». Но, к сожалению, как показывает практика, именно экологический фактор – в отсутствии политического и экономического – вполне может стать спусковым крючком манипулируемых протестов, постепенно сползающих в «управляемый хаос», как форме бизнес-конкуренции в стиле «боев без правил».

Уже сегодня можно с тревогой ожидать жаркого осеннее-зимнего политического сезона и надеяться, что к 31 марта – дате президентских выборов, ситуация не дойдет до точки кипения. Ведь готовность некоторых к любым методам бизнес-конкуренции, помноженная на жажду пиара нового поколения популистов, может раскачать ситуацию по всем фронтам, без оглядки на здравый смысл и – что самое главное! – стабильность ситуации в прифронтовом регионе.