Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

Массажист из США подал иск в суд на актера Кевина Спейси, в котором он обвиняет его в совершенных в 2016 году сексуальных преступлениях против него, сообщает издание Variety.
По данным издания, массажист, имя которого не называется, подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг. Спейси обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, насилии по гендерному признаку, умышленном причинении эмоционального расстройства и незаконном лишении свободы.
Обвинитель, которого представляет адвокат по сексуальным домогательствам Дженни Харрисон (Genie Harrison), заявил в иске, что в октябре 2016 года он был нанят в качестве массажиста «кем-то от имени Спейси.» Когда он приехал в частную резиденцию в Малибу, его отвели в массажную комнату, где Спейси, по его заявлениям, запер за ним дверь.
Обвинитель отметил, что актер пожаловался на «боль и дискомфорт в области паха» и заставил массажиста прикасаться к его гениталиям. После этого Спейси начал домогаться до него и пытался его поцеловать.
В иске обвинитель требует неуточненную компенсацию, уточняется, что «в результате незаконного поведения Спейси..., истец подвергся и продолжает подвергаться экономическому ущербу, потере заработка и другим убыткам».
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.
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