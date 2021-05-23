Кевин Спейси получил первую роль за четыре года после обвинений в домогательствах

Актер Кевин Спейси, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, получил первую роль в кино за четыре года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на авторов фильма.
Спейси сыграет в итальянском фильме L’uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). Режиссером станет Франко Неро. В фильме также сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв.
«Я очень рад, что Спейси согласился сняться в моем фильме. Я считаю его великим актером и с нетерпением жду начала съемок», — заявил Неро.
79-летний Франко Неро более известен как актер. Неро сыграл главную роль в фильме Джанго 1966 года, а также в фильме Крепкий орешек 2.
В отношении Кевина Спейси было выдвинуто три обвинения в сексуальном домогательстве. По первому обвинению прокуратура отказалась возбуждать дело в связи с истечением срока давности, речь шла о 1992 году. Второе обвинение было отозвано самим обвинителем, поскольку он отказался предоставить основную улику — свой мобильный телефон. Еще одно дело о домогательствах было закрыто после смерти обвинителя — массажиста из Малибу.
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