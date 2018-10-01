В Москве арестовали бывшего министра Рудьковского

Полиция Москвы 28 сентября задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого в России объявили в розыск по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство «Москва» и его источники.

Отмечается, что в отношении Рудьковского возбуждено дело по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Сообщается, что по версии российского следствия, в июне 2014 года он якобы бросил камень в посольство России в Киеве, а в мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года сотни активистов пикетировали посольство Российской Федерации в Киеве в связи с проникновением российских танков на территорию Украины и сбитым самолетом ИЛ-76.

Они забросали посольство яйцами, зеленкой, перевернули машины.