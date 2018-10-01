Войти
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
права человека
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
заявление
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Москве арестовали бывшего министра Рудьковского

9777
В Москве арестовали бывшего министра Рудьковского

Полиция Москвы 28 сентября задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого в России объявили в розыск по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство «Москва» и его источники.

Отмечается, что в отношении Рудьковского возбуждено дело по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Сообщается, что по версии российского следствия, в июне 2014 года он якобы бросил камень в посольство России в Киеве, а в мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.

Читайте также: В НАБУ открестились от рекламы с Сытником в метро

Как сообщалось, 14 июня 2014 года сотни активистов пикетировали посольство Российской Федерации в Киеве в связи с проникновением российских танков на территорию Украины и сбитым самолетом ИЛ-76.

Они забросали посольство яйцами, зеленкой, перевернули машины.

Россия, Николай Рудьковский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 октября 2018
Воскресенье, 30 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и комсомоле

Динамика ВВП – любимая тема политиков и экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления экономикой. Т.е., измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему? Приведу пример – любимый теми же политиками и экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал очень популярным, власти многих стран стали обозначать цели по позициям в нем (украинская власть – не исключение). И во все большей степени это стало «подгонкой» данных под методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016