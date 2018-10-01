В НАБУ открестились от рекламы с Сытником в метро

В Национальном антикоррупционном бюро отрицают причастность к размещению рекламы в столичном метрополитене с изображением директора ведомства Артема Сытника. Об этом 1 октября сообщает Укринформ.

В частности, утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

Кроме того, в рекламе содержится анонс заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября в 15 часов.

Отмечается, что трансляция заседания комитета состоится на всех каналах телевидения.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее «типичной провокацией».

В пресс-службе ведомства также заявили журналистам, что не знают заказчика рекламы.