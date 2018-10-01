В НАБУ открестились от рекламы с Сытником в метро

В Национальном антикоррупционном бюро отрицают причастность к размещению рекламы в столичном метрополитене с изображением директора ведомства Артема Сытника. Об этом 1 октября сообщает Укринформ.
В частности, утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: «Я разоблачу топ-коррупционеров».
Кроме того, в рекламе содержится анонс заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября в 15 часов.
Отмечается, что трансляция заседания комитета состоится на всех каналах телевидения.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее «типичной провокацией».
В пресс-службе ведомства также заявили журналистам, что не знают заказчика рекламы.
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