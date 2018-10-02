В Иране от отравления алкоголем погибли более 40 человек

В Иране от отравления алкоголем, который запрещен в стране, погибли по меньшей мере 42 человека. Об этом сообщает BBC.

«16 человек ослепли и 170 прошли диализ после употребления испорченного напитка», — заявил представитель министерства здравоохранения Ирай Харирчи.

Всего за последние пару дней отравились 290 человек. В трех человек наступила смерть мозга.

Хотя алкоголь в Иране запретили в 1979 году, каждый год контрабандой ввозится 80 млн литров алкоголя стоимостью 730 млн долларов.