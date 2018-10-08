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САП направила в суд обвинительный акт в деле нардепов Полякова и Розенблата

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САП направила в суд обвинительный акт в деле нардепов Полякова и Розенблата

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 5 октября направили в суд обвинительный акт по фактам получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря (т.н.«янтарное дело») по двум народным депутатам и еще четырем лицам, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«5 октября 2018 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в так называемом „янтарном“ производстве касательно двух народных депутатов Украины и еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч.4 ст.368 УК Украины ) и злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УК Украины)», — говорится в обнародованном в понедельник на странице НАБУ в соцсети Фейсбук сообщении.

При этом в Бюро заявляют, что «сторона защиты всячески старалась избегать вручения обвинительных актов, в связи с чем прокуроры и детективы вынуждены были вручать их по месту жительства подозреваемых».

Комментируя заявления нардепов-фигурантов «янтарного дела» о том, что им якобы не вручали обвинительный акт с реестром материалов досудебного расследования, в НАБУ отметили, что как и другие подозреваемые, парламентарии неоднократно заблаговременно вызывались как посредством почтовой связи повестками, так и с помощью телефонной связи, sms-сообщений и различных мессенджеров к прокурору для вручения им обвинительного акта с приложениями.

«Зато вместо занятия конструктивной позиции относительно получения указанных документов и защищаться в соответствии с действующим процессуальным законом в суде, сторона защиты избрала тактику затягивания процесса с тем, чтобы прокурор не смог направить обвинительный акт в суд. Показательно, что в заблаговременно определенные дни вызова все подозреваемые или внезапно заболели, или же в их защитников возникли неотложные судебные процессы», — говорится в сообщении.

В то же время, непосредственно предоставляя САП разного рода заявления и ходатайства, депутаты отказались получать обвинительный акт, «а Поляков М.А. еще и повестку о вызове, мотивируя это тем, что дело до суда не дойдет».

«В связи с этим прокурор и детективы осуществили выезды по месту работы и жительства подозреваемых с целью вручить обвинительный акт, но только один из них физически его получил — остальные отказались, о чем в присутствии понятых указано в соответствующих расписках, а также указанные факты зафиксированы с помощью видеосъемки», — информируют в НАБУ.

В сообщении отмечается, что процессуальный закон обязывает прокурора вручить стороне защиты, в частности подозреваемым, обвинительный акт перед направлением его в суд, однако последним не предоставлено право его не получать.

«В связи с тем, что каждому из подозреваемых стороной обвинения предложено получить обвинительный акт и предоставить об этом расписку прокурору, однако ими этого сделано не было, что зафиксировано должным образом, 5 октября 2018г прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительный акт направили в суд», — пояснили в Бюро.

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Как сообщалось, 19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника народного депутата Борислава Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе Максиму Полякову.

20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек — трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности фигурирующих в «янтарном деле» народных избранников.

Максим Поляков, САП, Борислав Розенблат
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