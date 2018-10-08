Комитет Рады разрешил вынести на голосование вопрос лишения неприкосновенности нардепа Колесникова

Регламентный комитет Верховной Рады утвердил выводы относительно представления генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Дмитрия Колесникова.

Соответствующее решение комитет утвердил на своем заседании в понедельник днем, сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, теперь представление о лишении неприкосновенности Дмитрия Колесникова народные депутаты смогут рассмотреть в сессионном зале.