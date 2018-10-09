Европа попытается уговорить США не отключать Иран от SWIFT

Министры финансов стран Евросоюза попытаются убедить администрацию США не отключать Иран от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.
Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах. «Наш вопрос состоит в следующем: зачем убирать все электрические кабели из здания, если можно просто выключить свет, — заявил изданию на условиях конфиденциальности европейский дипломат. — Если можно определить, в отношении какого банка следует ввести санкции, нет необходимости принуждать SWIFT к отключению Ирана».
О таком подходе главы минфинов стран ЕС, по данным издания, намерены заявить на встречах с министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучином на стартующей во вторник ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали. Она продлится до 14 октября.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео проинформировал, что предстоящее вступление в силу американских санкций в отношении Тегерана фундаментальным образом изменит для всех стран экономическое взаимодействие с Ираном. Он затруднился уточнить, применит ли Вашингтон штрафные меры против руководства платежной системы SWIFT, если та продолжит работать с банковским сектором Ирана.
«Конкретно решения по SWIFT я не знаю. Еще идет выработка ряда решений в преддверии крайнего срока, приходящегося на 1 ноября», — сказал глава Госдепа.
Франция, Германия и Великобритания «крайне разочарованы тем, что им не удалось убедить администрацию Трампа занять менее жесткую линию в отношении базирующейся в Бельгии SWIFT», констатирует Financial Times.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.
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