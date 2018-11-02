США не исключают санкций против SWIFT в случае помощи Ирану

США готовы вводить санкции против SWIFT, если система будет предоставлять услуги организациям и лицам, находящимся под санкциями, заявил в пятницу журналистам глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии, чтобы избежать попадания под санкции», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября.

Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.