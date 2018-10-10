В Microsoft заявили об устранении ошибок в обновлении Windows 10

Корпорация Microsoft исправила ошибки в обновлении для операционной системы Windows 10, которые приводили к удалению личной информации пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В нем отмечается, что на прошлой неделе выпуск обновления был приостановлен. Причиной этого стало то, что очень небольшая доля установивших его людей — примерно 0,01% из них — пожаловались на исчезновение некоторых личных файлов.
В Microsoft отметили, что сотрудники компании «в полном мере расследовали все сообщения о потере данных, выявили и исправили все известные проблемы с обновлением». Во вторник корпорация вновь начала постепенно представлять обновление, первоначально лишь для некоторых пользователей. В Microsoft обещали тщательно изучить поступающие данные, прежде чем оно станет доступным для всех.
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