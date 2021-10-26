Windows 11 оказалась не быстрее Windows 10

Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей «десятки». О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers.

Энтузиасты сравнил по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11 в различных программах — обе ОС были установлены на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GT 1030.

Новая операционная система оказалась медленнее в ряде бенчмарков. Так, AIDA64 показала превосходство Windows 10, а популярный архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на новой ОС. В играх операционка продемонстрировала нестабильный фреймрейт, но в ряде синтетических тестов незначительно обошла по баллам предшественницу.

Официальный релиз Windows 11 состоялся в начале октября 2021-го. Microsoft пообещала, что ОС будет непрерывно оптимизироваться и дорабатываться, а большой апдейт ждет операционку уже через несколько месяцев.