Windows 11 оказалась не быстрее Windows 10

Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей «десятки». О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers.
Энтузиасты сравнил по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11 в различных программах — обе ОС были установлены на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GT 1030.
Новая операционная система оказалась медленнее в ряде бенчмарков. Так, AIDA64 показала превосходство Windows 10, а популярный архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на новой ОС. В играх операционка продемонстрировала нестабильный фреймрейт, но в ряде синтетических тестов незначительно обошла по баллам предшественницу.
Официальный релиз Windows 11 состоялся в начале октября 2021-го. Microsoft пообещала, что ОС будет непрерывно оптимизироваться и дорабатываться, а большой апдейт ждет операционку уже через несколько месяцев.
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