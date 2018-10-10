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Россию готовы исключить из Совета Европы

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Россию готовы исключить из Совета Европы

Если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает корреспондент Европейской правды.

Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.

Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил он .

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил генсек.

Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.

Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. "Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

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Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Россия, Торбьерн Ягланд, Совет Европы
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Комментарии (1)
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Гость
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gwegwe wegwegwe
gwegwe wegwegwe 9 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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Среда, 10 октября 2018
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