Россия обещает погасить долг перед Советом Европы за 2017-2018 годы

Россия погасит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы работаем над этим, мы выплатим, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Первую сумму выплатили за этот год, работаем над этим выплатами. Для этого надо совершить определенные внутренние процедуры. Работа ведется».
Напомним, 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую в полном объеме полномочия российской делегации, которая с 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.
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