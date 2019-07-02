Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.

«Подтверждаю вам, что Россия внесла платеж за 2019 год», — сказал он.

В разговоре журналистами он уточнил, что в бюджет организации поступило около €33 млн.

«Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство, в частности глава МИДа Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права в ПАСЕ, взнос ею будет выплачен. И теперь российская сторона сделала то, что обещала», — пояснил Хольтген.

На минувшей неделе, 25 июня, ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По его итогам Россию решили восстановить в правах и пригласить участвовать во встречах ассамблеи, на которые ее делегация не приезжала с 2016 года, спустя два года после того, как ее ограничили в правах из-за аннексии Крыма.