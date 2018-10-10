Томоса сегодня не будет

Решение о предоставлении Украине автокефалии по итогам двух дней заседания синода Константинопольского патриархата пока не принято. Об этом в среду сообщил пропрезидентский телеканал «Прямой».

«Буквально две минуты назад вышли к нам представители Вселенского патриархата и сообщили, что сегодня второй день заседания Священного синода закончился и для Украины пока нет никаких новостей», — сказала журналистка телеканала в прямом эфире.