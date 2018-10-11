Филарет заявил о возможности создания в Украине единой церкви

Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что в результате снятия Константинопольским патриархатом анафемы с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария, появилась возможность создания на Украине единой поместной церкви.

«Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами в объединенную автокефальную церковь», — сказал он в четверг, выступая в Киеве.

«То есть теперь мы, архиереи всех трех церквей, законны, каноничны и благодатны», — добавил он.