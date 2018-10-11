Порошенко поздравил украинцев с получением автокефалии

Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники — наконец свершилось: Украина получила Томос. Это — победа Украины, наша общая победа!» — написал он.

Порошенко поздравил украинских верующих: «Поздравляю всех украинских верующих с этим грандиозным историческим событием и благодарю всех за молитвы и поддержку».