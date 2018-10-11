Филарет анонсировал объединительный архиерейский собор

Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.
«Я думаю, что процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда созовем этот собор. А я планирую созвать его в ближайшее время, это будет архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, архиереи автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата, которые захотят», — сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Патриарх Филарет пояснил, что это будет «объединительный собор, который выберет общего предстоятеля патриархата, а дальше после этого уже будет решение Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви».
«А после того, как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями Московского патриархата», — отметил он.
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