Волкер и Сурков обсуждают вопрос введения миротворцев на Донбасс

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер уже несколько недель обсуждает с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым возможность введения миротворцев ООН на территорию оккупированного Донбасса. Об этом Волкер рассказал в интервью «Настоящему времени».
Волкер считает возможной и реалистичной идею введения миротворцев на Донбасс.
«Я общался с господином Сурковым по этому поводу в последние несколько недель. Я считаю, что это самый практичный способ облегчить реализацию Минских договоренностей», — сказал он.
Спецпредставитель США объяснил, что Украина не может ввести особый статус или амнистию, или местные выборы на Донбассе, пока Россия оккупирует ее территорию.
«И до тех пор, пока нет безопасности, свободы передвижения — нет возможности попасть на эту территорию», — добавил он.
По словам Волкера, миротворцы смогут обеспечить безопасность и создать условия для свободного передвижения на оккупированной территории.
«Мы это предложили. Украина поддерживает, „нормандская четверка“ поддерживает — Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует», — резюмировал он.
Также он рассказал, что конфликт на Донбассе 100% контролирует и продолжает Россия.
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