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Дело «лесника Януковича» тянется уже четыре года, – Earthsight

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Дело «лесника Януковича» тянется уже четыре года, – Earthsight

В Украине расследования, касающиеся коррупции в лесной отрасли, часто безрезультатно тянутся годами. Об этом сказал Укринформу Сэм Лоусон — директор британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов во всем мире.

«Многие наши находки касаются судебных дел, которые уже открыты. Одной из серьезных проблем в Украине является то (и это показывают наши находки), что существуют риски, связанные с определенными поставщиками, определенными регионами, определенными лесхозами. И мы можем доказать, что риск действительно существует, поскольку уже идут расследования масштабной коррупции в этих местах. Проблема с такими расследованиями — в том, что они продолжаются уже 2, 3, а в случае мистера Сивца (главный лесничий Януковича Виктор Сивец — Ред.) — уже 4 года. Поэтому мы хотели бы, чтобы инициировали новые расследования, однако нас больше всего беспокоит, что расследование уже идут и тянутся слишком долго, не принося результатов», — сказал Лоусон.

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Напомним, что британская неправительственная организация Earthsight недавно обнародовала свое исследование о состоянии коррупции в поставках леса из Украины в ЕС, вызвавшее значительный резонанс.

лес, Виктор Сивец, Earthsight, Сэм Лоусон
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