ЕС с удовольствием покупает кругляк под видом «дров», - Сэм Лоусон

«У нас есть приглашение от министра экологии и украинских законодателей к разговору с тем, чтобы с помощью наших предложений по поводу уменьшения уровня коррупции в лесной отрасли, решить эту проблему в Украине. Мы планируем посетить Украину, чтобы представить эти идеи», — говорится в интервью директора авторитетной международной организации Earthsight Сэма Лоусона государственном информационному агентству «Укринформ».



Напомним, что в июле этого года Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования поставок украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы, за которыми стояли компании-мировые гиганты этой индустрии.

Сэм Лоусон рассказал, что Earthsight проводит глобальные исследования источников поставок в Европу и США незаконно вырубленного на разных континентах леса. «Мы всегда сосредоточивали свое внимание собственно на этом. Ранее многие другие страны, особенно в тропиках, были предметом расследований, и наших, и, в частности Гринписа, однако до сих пор никто не сосредоточивал свое внимание на Украине», — отмечает он.

Если взглянуть на статистику, то из Украины в Европу попадает значительно больше древесины, чем из тропиков. По его словам, Earthsight начала изучать ситуацию в Украине еще в начале 2016 года. «Мы, — говорит он, — знали, что в Украине существует проблема коррупции и незаконной вырубки леса, поэтому и решили изучить Украину как источник древесины, попадающей в Европу».

«Компании, указанные в нашем исследовании, — это и есть те, кто лоббирует снятие моратория на вывоз кругляка в ЕС».

«Нам импонировал положительный ответ премьер-министра, министра экологии и других. Относительно позиции лесоводов — то она разочаровала. Государственное агентство лесного хозяйства в Украине сделало некоторые публичные заявления о нашей организации, являющиеся ложными. Поймите: мы получаем финансирование от благотворительных и общественных организаций. Нас не финансирует никто другой! А относительно позиции лесоводов, то, естественно, что когда вы разоблачаете коррупцию такого уровня, именно такой реакции и следует ожидать. Но, действительно, да, мы не ожидали, что в Украине это вызовет столь сильную реакцию. И в целом, можно сказать, что реакция на нашу работу была все-таки положительной», — отметил он.

Ряд украинских СМИ присоединились к расследованию английских коллег. В их публикациях прозвучали обвинения в адрес Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, не дающего ходу расследованию дел о контрабанде леса. Как известно Гослесагентство Украины возглавляет бывший соратник Луценко Владимир Бондарь.

«Одной из серьезных проблем в Украине является то ... что уже идут расследования масштабной коррупции. Проблема с такими расследованиями — в том, что они продолжаются уже 2, 3, а в случае мистера Сивца (главный лесник Януковиче — Ред.) — уже 4 года. Поэтому мы хотели бы, чтобы инициировали новые расследования, однако нас больше всего беспокоит то, что расследование уже идут и тянутся слишком долго, не принося результатов», — сказал Лоусон.