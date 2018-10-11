Порошенко подписал закон про «Слава Украине»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об учрежжении в Вооруженных силах и Национальной полиции нового приветствия «Слава Украине! — Героям слава!». Об этом он заявил на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.

«Парламент поддержал предложения Президента, принял закон и я его подписал касательно изменений в воинских уставах относительно воинского приветствия. „Слава Украине“ является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина», - отметил Порошенко.

Напомним, что 4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект об учреждении в ВСУ и Нацполиции нового приветствия «Слава Украине! — Героям слава!» вместо приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!».