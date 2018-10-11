Порошенко пообещал 15 современных арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство 15 современных арсеналов.

«В этом году мы запланировали начало строительства 15 современных хранилищ с современными автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения, что сводят почти к нулю человеческий фактор», — сказал он в четверг во время визита в Хмельницкую область, где проходят межнациональные учения «Чистое небо-2018».

При этом Порошенко признал, что в стране сейчас нет ни одного современного склада для хранения боевого арсенала.

Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. В качестве основной версии следствие рассматривает диверсию.

За последние четыре года в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.