Совет Европы может приостановить членство России в июле 2019 года

Июнь 2019 года - крайний срок выплаты взносов, после которого Совет Европы (СЕ) будет вынужден инициировать процедуру приостановки членства России в организации. Об этом заявил в пятницу на встрече с российскими журналистами в Страсбурге генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

"Июнь следующего года - ключевой срок, потому что если все так продолжится, пройдет два года после того, как Россия перестала выплачивать взносы в бюджет СЕ, и тогда есть четкое правило по приостановке членства государства-участника", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ягланд добавил, что компромисс между организацией и РФ может быть найден до совещания глав МИД СЕ в мае 2019 года.

"Это должно быть сделано до встречи в Хельсинки в мае, на которую соберутся все министры иностранных дел стран СЕ. Пространство, чтобы найти решение, еще есть", - сказал он.

Генсек также отметил, что представил Комитету министров СЕ проект бюджета на 2019 год без участия России.