Экс-глава УЕФА Платини хочет через суд доказать сговор чиновников ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск в суд Франции с целью доказать, что чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) составили сговор против него. Об этом сообщает агентство AP.
В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице- президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.
Отмечается, что Платини хочет выяснить, как информация о платеже попала к швейцарским прокурорам. Француз считает, что это было результатом работы чиновников, которые препятствовали избранию Платини президентом ФИФА. По словам его адвоката Уильяма Бурдона, есть существенные признаки заговора с целью «убрать» Платини.
В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения Платини до четырех лет, но отклонил его апелляцию Платини и оставил в силе его отлучение от футбольной деятельности. В июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию. Платини отстранен от футбольной деятельности до октября 2019 года. Он покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года.
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