Войти
Порошенко снова пообещал не отправлять призывников на фронт
позиция
Порошенко снова пообещал не отправлять призывников на фронт
Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро
резонанс
Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

футбол
RSS

Экс-глава УЕФА Платини хочет через суд доказать сговор чиновников ФИФА

276
Экс-глава УЕФА Платини хочет через суд доказать сговор чиновников ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск в суд Франции с целью доказать, что чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) составили сговор против него. Об этом сообщает агентство AP.

В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице- президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

Отмечается, что Платини хочет выяснить, как информация о платеже попала к швейцарским прокурорам. Француз считает, что это было результатом работы чиновников, которые препятствовали избранию Платини президентом ФИФА. По словам его адвоката Уильяма Бурдона, есть существенные признаки заговора с целью «убрать» Платини.

Читайте также: Украина официально стала самой бедной страной Европы

В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения Платини до четырех лет, но отклонил его апелляцию Платини и оставил в силе его отлучение от футбольной деятельности. В июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию. Платини отстранен от футбольной деятельности до октября 2019 года. Он покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года.

УЕФА, ФИФА, Мишель Платини
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 октября 2018
Четверг, 11 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Образование должно быть неудобным

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016