ФИФА и УЕФА ввели санкции против российского футбола

Московскому футбольному клубу «Спартак» запрещено участвовать в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен был встретиться с германским «Лейпцигом». Первый матч должен был состояться 10 марта в Лейпциге, ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.

Также Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Мужская сборная России по футболу на данный момент не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.