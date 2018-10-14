В католической церкви появились семь новых святых

Римско-католическая церковь причислила к лику святых семь человек, включая понтифика Павла VI (1897-1978). Церемонию канонизации на площади Святого Петра, где собрались несколько десятков тысяч верующих, возглавил в воскресенье Папа Римский Франциск, сообщило агентство ANSA.

По информации службы печати Святого Престола, среди пополнивших список католических святых — застреленный во время службы правыми экстремистами архиепископ Сан-Сальвадорский монсеньор Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес (1917-1980), итальянские священники Франческо Спинелли (1853-1913) и Винченцо Романо (1751-1831), две монахини и один светский праведник.

Павел VI, взошедший на папский престол в 1963 году, закрывал Второй ватиканский собор, который, как считается, заложил базу для глубоких реформ церкви, которые продолжаются Франциском. Это — уже третий Папа Римский, канонизированный нынешним. Ранее Франциск объявил святыми двух своих предшественников — Иоанна XXIII (1881-1963) и Иоанна-Павла II (1920-2005).